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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması" programında konuşuyor.
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Dünya

Peru’da 5,5 büyüklüğünde deprem oldu

Güney Amerika ülkesi Peru’da 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sinan Doğan   | 13.05.2022
Peru’da 5,5 büyüklüğünde deprem oldu

Bogota

Peru Jeofizik Enstitüsü (PGI) Ulusal Sismoloji Merkezi, 49 kilometre derinlikte oluşan depremin merkez üssünün, başkent Lima’ya 60 kilometre uzaklıktaki Chilca kentinin 30 kilometre batısı olduğunu açıkladı.

Yetkililer, 5,5 büyüklüğündeki depremde herhangi bir can veya mal kaybının yaşanmadığını bildirdi.

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden biri olan Peru, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

Peru'da, 15 Ağustos 2007'de meydana gelen 7,9 büyüklüğündeki depremde 595 kişi hayatını kaybetmişti

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