Euro
6.96
Dolar
6.44
BIST 100
89,286.22
Altın
1,618.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Pentagon'dan Suudi Arabistan THAAD sistemleri için ek sözleşme

Pentagon, Lockheed Martin şirketi ile ABD hükümeti ve Suudi Arabistan için daha önce yapılmış THAAD sözleşmesini 933 milyon dolar artıracak şekilde yeniden düzenledi.

Kasım İleri   | 25.03.2020
Pentagon'dan Suudi Arabistan THAAD sistemleri için ek sözleşme

Washington

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Lockheed Martin şirketi ile ABD hükümeti ve Suudi Arabistan için daha önce yapılmış THAAD sözleşmesinin yaklaşık 933 milyon dolar artırılacak şekilde yeniden düzenlendiğini açıkladı.

Pentagon'dan yapılan açıklamada, 932 milyon 836 bin 737 dolarlık değişikliğin "ABD hükümeti ve Suudi Arabistan'ın Dış Askeri Satış kapsamında aldığı THAAD sistemlerinin üretiminde talep edilen bazı opsiyonlar" için gerçekleştirildiği kaydedildi.

Açıklamada yapılan değişiklikle birlikte savunma devi Lockheed Martin ile daha önce yapılan sözleşmenin değerinin 5 milyar 366 milyon 947 bin dolardan 6 milyar 299 milyon 784 bin dolara çıktığı ifade edildi.

ABD zaman zaman kendi ordusu için alacağı silah sistemlerini yabancı ülkeler için verilen siparişlerle birleştirip savunma şirketlerine tek sözleşme ile ihale ediyor.

Bu sözleşmede kaç THAAD sistemi üretileceği ve bunların kaçının Suudi Arabistan'a ait olduğu belirtilmedi ancak Pentagon açıklamasında, yapılan artışın 327 milyon 498 bin dolarının ABD hükümetince karşılanacağını, kalan 605 milyon 338 bin doların ise Suudi Arabistan tarafından karşılanacağı belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'a 2017'de 44 gelişmiş hava savunma sistemi olan THAAD sistemleri için 15 milyar dolar değerinde satış yapılmasına onay vermişti.

Suudi Arabistan 2018'de ABD Başkanı Donald Trump'ın Riyad Zirvesi sırasında Suudi Arabistan'dan aldığı 110 milyar dolarlık askeri yatırımın bir parçası olan 15 milyar dolar değerindeki THAAD anlaşması aynı yıl tamamlanmıştı.

Riyad geçen yıl mart ayında 1 milyar dolar ödeme yaparak Lockheed Martin'in hava savunma sistemi için çalışmalara başlamasını sağlamıştı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sudan’da Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanıyor
Arap ülkelerinde yeni tip koronavirüs vakaları arttı
New York'a seyahat edenlere '14 gün karantina' çağrısı
ABD'de Kovid-19 nedeniyle bir Türk hayatını kaybetti
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Benzer haberler

ABD Kovid-19 sebebiyle 9 bin vatandaşını ülkeye getirdi

ABD Kovid-19 sebebiyle 9 bin vatandaşını ülkeye getirdi

Pentagon'dan Suudi Arabistan THAAD sistemleri için ek sözleşme

New York'a seyahat edenlere '14 gün karantina' çağrısı

ABD'de Harvard Üniversitesinin rektörü ve eşinde Kovid-19 çıktı

ABD'de Harvard Üniversitesinin rektörü ve eşinde Kovid-19 çıktı
Trump, hayatın 12 Nisan'daki Paskalya'ya kadar normale dönmesini istiyor

Trump, hayatın 12 Nisan'daki Paskalya'ya kadar normale dönmesini istiyor
ABD Savunma Bakanı Esper: Kovid-19 salgınının ülkede gerilemesi 8-10 hafta alacak

ABD Savunma Bakanı Esper: Kovid-19 salgınının ülkede gerilemesi 8-10 hafta alacak