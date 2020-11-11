Euro
9.71
Dolar
8.18
BIST 100
1,243.00
Altın
1,875.84
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Pentagon'da 'istifa depremi'

ABD Savunma Bakanı Esper'in Trump tarafından görevden alınmasının ardından Güvenlik Politikaları Müsteşarı, Savunma İstihbarat Müsteşarı ve Bakanlık Özel Kalem Müdürü, görevlerini bıraktı.

Kasım İleri   | 11.11.2020
Pentagon'da 'istifa depremi'

Washington

ABD Savunma Bakanı Mark Esper'in ABD Başkanı Donald Trump tarafından görevden alınmasının ardından Güvenlik Politikaları Müsteşarı, Savunma İstihbarat Müsteşarı ve Bakanlık Özel Kalem Müdürü istifa etti.

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, Esper'in görevden alınması ile birlikte Güvenlik Politikaları Müsteşarı James Anderson'ın istifasını sunduğu ve yerine Anthony Tata'nın getirildiği duyuruldu.

Tata, daha önce aynı görev için Trump tarafından aday gösterilmiş ancak "İslam karşıtı paylaşımları" ve eski Başkan Barrack Obama'yı "terörist" olarak nitelediği için adaylığı Senato tarafından reddedilmişti.

Tata, bu görevi vekaleten yürüteceği için Senato onayına gerek kalmayacak.

Pentagon açıklamasında ayrıca, Savunma Bakanlığı Güvenlik ve İstihbarat Müsteşarı Joseph Kernan ile Savunma Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Jen Stewart'ın da istifa ettiği belirtildi.

Açıklamada, Kernan'ın yerine Özel Operasyonlar ve Düşük Yoğunluklu Çatışma Müsteşar Vekili Ezra Cohen-Watnick'in, Stewart'ın yerine ise Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi görevlilerinden Kash Patel'in getirildiği kaydedildi.

Trump, Esper'in yerine ise Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Başkanı Christopher Miller'ı atadığını duyurmuştu.

Pentagon'da daha birçok yetkilinin görevden ayrılması beklenirken Trump'ın CIA ve FBI direktörlerini de görevden alacağı öne sürülüyor.

CIA Direktörü Gina Haspel, bugün Senato'da Cumhuriyetçi Parti Çoğunluk Lideri Mitch McConnel ile görüşmüştü.

Tüm bu görev değişikliklerinin Trump'ın seçim sürecine yönelik başlattığı yasal süreçle ilişkili olabileceği ileri sürülüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İspanya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 39 bin 756'ya yükseldi
Macaristan'da 'acil durum' 90 gün daha uzatıldı
İngiltere'de Kovid-19 salgınında son 6 ayın en yüksek günlük ölü sayısı açıklandı
AK Parti Balıkesir Milletvekili Aydemir'in Kovid-19 testi pozitif çıktı
İstanbul'da semt pazarlarında HES kodu uygulaması başladı

Benzer haberler

Pentagon'da 'istifa depremi'

Pentagon'da 'istifa depremi'

Pentagon'da Trump operasyonu

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden: Trump'ın yenilgiyi kabul etmemesi utanç verici

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Türkiye'yi ziyaret edecek

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Türkiye'yi ziyaret edecek
ABD Senatosu'ndan Pentagon'a 2021 yılı için 696 milyar dolar bütçe teklifi

ABD Senatosu'ndan Pentagon'a 2021 yılı için 696 milyar dolar bütçe teklifi
ABD Dışişlerinden BAE'ye F-35 ve MQ-9B SİHA satışına onay

ABD Dışişlerinden BAE'ye F-35 ve MQ-9B SİHA satışına onay