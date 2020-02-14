Euro
6.55
Dolar
6.05
BIST 100
120,385.70
Altın
1,582.34
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Pentagon, mahkemenin Microsoft aleyhine verdiği karardan rahatsız

Federal mahkemenin, Amazon'un talebi üzerine, Microsoft'a verilen bakanlığın gizli bilgilerinin taşınacağı bulut projesini durdurma kararı, Pentagon tarafından tepkiyle karşılandı.

Kasım İleri   | 14.02.2020
Pentagon, mahkemenin Microsoft aleyhine verdiği karardan rahatsız

Washington

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), federal mahkemenin, Amazon şirketinin açtığı dava üzerine, Microsoft'a verilen Müşterek Savunma Altyapısı İnisiyatifi (JEDI) olarak bilinen ve bakanlığın gizli bilgilerinin de taşınacağı bulut projesini durdurma kararına tepki gösterdi.

Pentagon sözcülerinden Yarbay Robert Carver, yaptığı yazılı açıklamada, mahkemenin bu kararından dolayı hayal kırıklığına uğradıklarını belirtti.

Carver, "Bu karar gereksiz yere Pentagon'un modernizasyon stratejisini geciktirmiş ve ordumuz gereksiz yere acilen ihtiyaç duyulan kabiliyetlerden mahrum bırakılmıştır." ifadelerini kullandı.

Pentagon'un tartışmalara neden olan 10 milyar dolarlık JEDI ihalesine, Washington DC Bölge Mahkemesi dün müdahale etmişti.

Amazon şirketinin, Pentagon'ın JEDI ihalesini taraflı ve hatalarla dolu bir değerlendirmeyle Microsoft şirketine verdiği gerekçesiyle açtığı davada yargıç Patricia Campbell-Smith, davanın devamını gerekçe göstererek Microsoft'un projeye başlamasını durdurmuştu.

Yargıç, ayrıca Amazon'un durdurma kararının yanlış olma ihtimaline karşı 42 milyon dolar güvence bedeli ödemesine karar vermişti.

Mahkeme müdahale etmeseydi proje yarın başlayacaktı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Amazon'un kurucusu Jeff Bezos arasındaki anlaşmazlık, uzun süre ülkede gündem olmuştu.

Amazon'un bu davayla, Trump'ın Amazon'un aleyhine ihaleye karıştığını ima ettiği belirtiliyor.

Pentagon'un JEDI ihalesini, ekimde yazılım devi Microsoft kazanmıştı. Bakanlığın gizli bilgilerini de içeren tüm verilerinin kurulacak buluta taşınmasını da içeren proje, 10 yılda tamamlanacaktı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İdlib cephesi ve İran’ın zayıflayan dış operasyon kapasitesi
Dungan Hadiseleri ve Orta Asya’daki etnik fay hatları
ABD’nin Orta Asya stratejisi: Bağımsızlığı sağlamak mı çevreleme doktrini mi?
İran destekli terörist grupların Suriye’deki varlığı
Afrika’da işbirliği ve rekabet: Türkiye ve Çin

Benzer haberler

Pentagon, mahkemenin Microsoft aleyhine verdiği karardan rahatsız

Pentagon, mahkemenin Microsoft aleyhine verdiği karardan rahatsız

ABD'de Amazon'un talebi üzerine Pentagon'un 'bulut' projesi durduruldu

Amazon'un Madrid'deki ofisine asılsız bomba ihbarı

Amazon'un kurucusu Bezos, Los Angeles'ta rekor fiyata malikane satın aldı

Amazon'un kurucusu Bezos, Los Angeles'ta rekor fiyata malikane satın aldı