Euro
7.95
Dolar
6.85
BIST 100
118,817.48
Altın
1,895.26
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, cuma namazıyla 86 yıl sonra yeniden ibadete açılıyor Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ibadete açılıyor
logo
Dünya

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'ya ait çok miktarda mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'lı teröristlere ait çok miktarda mühimmat ve yaşam malzemesinin ele geçirildiğini bildirdi.

Muhammed Boztepe   | 24.07.2020
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'ya ait çok miktarda mühimmat ele geçirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik Pençe-Kaplan Operasyonu'nun başarıyla sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kahraman komandolarımız, tespit ettikleri sığınaklarda terör örgütü PKK'ya ait silah ile çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirdi. Tespit edilen malzemeler, METİ timi tarafından imha edildi. Arama-tarama faaliyetleri sonucunda bir 60 milimetrelik havan, 5 adet 60 milimetrelik havan mühimmatı, 9 adet 120 milimetrelik havan mühimmatı, 7 adet Zagros mühimmatı, 10 kilogramlık EYP, 250 gram barut, 255 kilogram amonyum nitrat, bir tahrip kapsülü, infilaklı fitil, 10 oksijen tüpü, 3 çuval gaz maskesi, 20 termal şemsiye, çeşitli ebatlarda 20 akü, bir elektrikli hilti, çok sayıda kafa lambası, 2 kamera, bir telsiz, çeşitli boyutlarda 20 tüp, 4 jelikan mazot ve 12 jelikan benzin ve yaşam malzemeleri ele geçirildi."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 salgınında Dünya'da ortam sismik gürültüsü azaldı
Rusya'da Kovid-19 vakası sayısı 800 bini geçti
'Okulların açılmasında Kurban Bayramı sonrası vaka sayıları belirleyici olacak' uyarısı
'Her şey yüksek ateş ve nefes darlığıyla başladı'
Sağlık Bakanı Koca: Rastgele test edilen her 1000 kişiden 2,5’inde test sonucu pozitif çıktı

Benzer haberler

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'ya ait çok miktarda mühimmat ele geçirildi

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'ya ait çok miktarda mühimmat ele geçirildi

Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde bir PKK/YPG'li terörist yakalandı

TSK komuta kademesi güven tazeledi

MSB: Libya'da mayın ve EYP'lerin imha çalışmaları sürüyor

MSB: Libya'da mayın ve EYP'lerin imha çalışmaları sürüyor
Zeytin Dalı bölgesinde PKK/YPG'li terörist yakalandı

Zeytin Dalı bölgesinde PKK/YPG'li terörist yakalandı
MSB: Silopi'de 4 PKK’lı terörist teslim oldu

MSB: Silopi'de 4 PKK’lı terörist teslim oldu