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Dünya

Pençe Harekatı'nda bugüne kadar 76 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki hava harekatında 4 terörist etkisiz hala getirildi. Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 76 oldu.

Mehmet Tosun   | 30.07.2019
Pençe Harekatı'nda bugüne kadar 76 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Pençe Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendiği belirtildi.

Terör hedeflerinin vurulduğu harekatta 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 76 oldu.

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