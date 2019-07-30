Pençe Harekatı'nda bugüne kadar 76 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki hava harekatında 4 terörist etkisiz hala getirildi. Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 76 oldu.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Pençe Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendiği belirtildi.
Başarıyla devam eden Pençe Harekâtı kapsamında Irak kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen son hava harekâtında 4 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece Pençe Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 76 oldu.#MSB #TSK pic.twitter.com/CG4x4e1DoG— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 30, 2019
Terör hedeflerinin vurulduğu harekatta 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 76 oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.