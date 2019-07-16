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Dünya

Pençe-2'de mayın ve EYP'lerin imhası devam ediyor

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-2 Harekatı'nda, terör örgütü PKK tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcı ve mayınlar imha edildi.

Zafer Fatih Beyaz   | 16.07.2019
Pençe-2'de mayın ve EYP'lerin imhası devam ediyor

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-2 Harekatı kapsamında, güvenlik güçleri tarafından mayın ve el yapımı patlayıcılar (EYP) tespit edilerek kontrollü bir şekilde patlatıldı. 

Patlayıcıların imha anına ilişkin görüntüler MSB'nin Twitter hesabından paylaşıldı.

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