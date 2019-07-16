Pençe-2'de mayın ve EYP'lerin imhası devam ediyor
Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-2 Harekatı'nda, terör örgütü PKK tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcı ve mayınlar imha edildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-2 Harekatı kapsamında, güvenlik güçleri tarafından mayın ve el yapımı patlayıcılar (EYP) tespit edilerek kontrollü bir şekilde patlatıldı.
Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-2 Harekâtı’nda tespit edilen mayın ve el yapımı patlayıcıların imhasına devam ediliyor.#PençeHarekatı pic.twitter.com/37czT55ywU— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 16 Temmuz 2019
Patlayıcıların imha anına ilişkin görüntüler MSB'nin Twitter hesabından paylaşıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.