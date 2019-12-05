Pearl Harbor Tersanesi'nde silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı
ABD'deki Pearl Harbor Tersanesi'nde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Washington
Yerel basında yer alan haberlere göre, ABD'nin Hawaii eyaletindeki Pearl Harbor-Hickam Üssü'ndeki tersanede silahlı saldırı yaşandı.
Güvenlik güçleri, saldırıda ABD Savunma Bakanlığına bağlı çalışan 2 sivilin hayatını kaybettiğini, 1 sivilin de yaralandığını bildirdi.
Saldırgan silahla yaşamına son verdi
Silahlı saldırganın ABD'li bir denizci olduğu ve saldırının ardından silahla yaşamına son verdiği kaydedildi.
Olayın ardından bir süre kapatılan tersanenin ise yeniden çalışmaya başladığı vurgulandı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.