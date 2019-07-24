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Dünya

Patlayan klima motoru duvarı yıktı: 1 ölü

Mersin'in Anamur ilçesinde bir apartman dairesindeki klima motorunun patlaması sonucu evin balkonu ve bazı duvarları yıkıldı.

Oktay Demir   | 24.07.2019
Patlayan klima motoru duvarı yıktı: 1 ölü

Mersin

Mersin'in Anamur ilçesinde klima motoru patlayan apartman dairesinde büyük hasar oluşurken, yıkılan bölümden düşen ev sahibi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt Mahallesi Memurlar Sitesi'ndeki apartmanda, Sevim Tufan'a ait birinci katta bulunan evin camla kapatılan balkonundaki klima motoru patladı.

Patlamanın etkisiyle evin bazı duvarları yıkılırken, camları da kırıldı. Olay sırasında evde bulunan ve yıkılan bölümden düşen Tufan ağır yaralandı.

Sevim Tufan olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Anamur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Emekli öğretmen olduğu öğrenilen Tufan, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bu arada, olay sırasında yan binadaki bir ev ile park halindeki bir otomobilin de camları kırıldı.

İtfaiye ve polis ekiplerinin yanı sıra cumhuriyet savcısı da patlama yaşanan evde inceleme yaptı.

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