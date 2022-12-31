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Dünya

Pasifik'teki ada ülkesi Yeni Zelanda yeni yıla girdi

Pasifik'teki ada ülkesi Yeni Zelanda, 2023'e girdi.

Mehmet Alaca   | 31.12.2022
Pasifik'teki ada ülkesi Yeni Zelanda yeni yıla girdi

Ankara

New Zealand Herald'ın haberine göre, ada ülkesi, TSİ 14.00'te 2023'e "merhaba" dedi.

2023, Yeni Zelanda'nın Auckland ve Wellington kentlerinde görkemli havai fişek gösterileriyle karşılandı.

Auckland'deki Sky Tower Kulesi, yeni yıla özel ışık gösterileriyle aydınlatıldı.

Yeni Zelanda'nın ardından Avustralya, TSİ 16.00'da 2023'e "merhaba" diyecek.

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