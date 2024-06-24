Pasifik ada ülkesi Vanuatu'da 6,3 büyüklüğünde deprem
Pasifik'teki ada ülkelerinden Vanuatu'da 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, Vanuatu'daki depremin merkez üssünün Port Olry şehrinin 51 kilometre kuzeydoğusu olduğu bildirildi.
Yerin yaklaşık 156 kilometre derinliğinde kaydedilen 6,3 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Depremde henüz herhangi bir can ya da mal kaybı bildirilmedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.