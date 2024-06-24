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Dünya

Pasifik ada ülkesi Vanuatu'da 6,3 büyüklüğünde deprem

Pasifik'teki ada ülkelerinden Vanuatu'da 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Zeynep Katre Oran  | 24.06.2024 - Güncelleme : 24.06.2024
Pasifik ada ülkesi Vanuatu'da 6,3 büyüklüğünde deprem

Ankara

ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, Vanuatu'daki depremin merkez üssünün Port Olry şehrinin 51 kilometre kuzeydoğusu olduğu bildirildi.

Yerin yaklaşık 156 kilometre derinliğinde kaydedilen 6,3 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Depremde henüz herhangi bir can ya da mal kaybı bildirilmedi.

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