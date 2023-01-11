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Dünya

Paris'te tren garında bıçaklı saldırı

Fransa'nın başkenti Paris'teki Gare du Nord tren istasyonunda bir kişinin bıçaklı saldırısı sonucu 1'i polis 5 kişi yaralandı.

Alaattin Doğru   | 11.01.2023
Paris'te tren garında bıçaklı saldırı

Ankara

Hauts-de-France Bölgesel Ekspres Ulaşımının (TER) Twitter hesabından yapılan açıklamada, Gare du Nord'da bıçaklı bir saldırganın alandaki yolculara saldırarak çok sayıda kişiyi yaraladığı belirtildi.

Sağlık ekiplerinin alandaki yaralılara müdahale ettiği, etkisiz hale getirilen zanlının ise alandan götürüldüğü bildirildi.

Açıklamada, bir süre kesintiye uğrayan tren seferlerinin yeniden başladığı bilgisine yer verildi.


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