Euro
7.46
Dolar
6.89
BIST 100
100,057.90
Altın
1,762.34
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Paris'te polis şiddetine karşı olaylı gösteri

Fransa'nın başkenti Paris'te polisin bir kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla düzenlenen gösteride polisle göstericiler arasında arbede yaşandı.

Yusuf Özcan   | 18.05.2020
Paris'te polis şiddetine karşı olaylı gösteri

Paris

Fransa'nın başkenti Paris'te polisin bir kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla gösteri düzenlendi.

Paris'in banliyölerinden Argenteuil'de polis şiddetine karşı yapılan eylemde göstericilerle polis arasında arbede yaşandı.

Eylemcilerin havai fişek atması ve birçok çöp bidonu ve otobüs durağını ateşe vermesi üzerine polis biber gazıyla müdahale etti. Gösteride polis yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Argenteul'de dün gece 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü elektrik direğine çarpması sonucu ağır yaralanmış, tedavi için kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Fransız basınına konuşan görgü tanıkları, sivil polis aracının sürücünün yolunu kestiği ve ona çarptığını söylemişti.

Emniyetten yapılan açıklamada ise sürücüye herhangi bir müdahalede bulunulmadığı savunulmuştu.

Paris'in diğer banliyölerinden Villeneuve-la-Garenne'de de geçen ay polisin bir motosiklet sürücüsünü yaraladığı iddiası üzerine gösteri düzenlenmiş ve şiddet olayları yaşanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avustralya’da Kovid-19’dan yaşamını yitirenlerin sayısı 99’a çıktı
ABD'den Türkiye'ye getirilen 288 Türk vatandaşı Trabzon'daki yurda yerleştirildi
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 81 bin 307'ye yükseldi
Keşmir'de Kovid-19 kısıtlamaları yeniden başladı
Van'da taziye evinde bir araya gelen 12 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Benzer haberler

Paris'te polis şiddetine karşı olaylı gösteri

Paris'te polis şiddetine karşı olaylı gösteri

İsrail'de Netanyahu-Gantz koalisyonu karşıtı protesto

Fransa'da 483 kişi daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Fransa'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 27 bin 625'e yükseldi

Fransa'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 27 bin 625'e yükseldi
Fransa İçişleri Bakanı Castaner'den İspanya ve İtalya'ya 'Kovid-19' tepkisi

Fransa İçişleri Bakanı Castaner'den İspanya ve İtalya'ya 'Kovid-19' tepkisi
Fransız Bakan Vidal: Kovid-19'a karşı aşı 18 aydan önce hazır olamaz

Fransız Bakan Vidal: Kovid-19'a karşı aşı 18 aydan önce hazır olamaz