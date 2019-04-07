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Dünya

Paris'te korkutan yangın

Fransa'nın başkenti Paris'te bir binada yangın çıktığı, ardından patlama meydana geldiği belirtildi.

Yusuf Özcan   | 07.04.2019
Paris'te korkutan yangın

Paris

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Paris'in 19. bölgesinde bir binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler üst katlara sıçrarken patlama meydana geldi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

İlk belirlemelere göre yangında can kaybı ve yaralanma olmadı.

Öte yandan yangının çıktığı caddede elektrikler de kesildi.

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