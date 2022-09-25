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Dünya

Paris'te gençler iklim için yürüdü

Fransa'nın başkenti Paris'te gençler, iklim değişikliğine dikkat çekmek için gösteri düzenledi.

Esra Taşkın   | 25.09.2022
Paris'te gençler iklim için yürüdü Fotoğraf: Esra Taşkın/AA

Paris

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'in 2018'de başlattığı "Gelecek için Cumalar" hareketinin devamında kurulan "İklim için Gençlik" kolektifinin çağrısıyla Paris'te iklim için protesto gösterisi düzenlendi.

İklim değişikliğine dikkati çekmek için toplanan göstericiler, Pantheon Meydanı'ndan Bercy otobüs garı yakınlarına kadar yürüdü.

Göstericiler ellerinde, "(Paris Belediye Başkanı Anne) Hidalgo, Beyinlerimizi Satıyor, Reklama Hayır” yazılı bir büyük bir pankartın yanı sıra "İkinci Bir Dünya Yok", "Yarın Yaşamak İstiyorum" ve "Dünyayı Kurtar" yazılı pankartlar taşıdı.

Gösteride, "Patronların Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gezegeni yok ediyorsun" şeklinde sloganların yanı sıra polis ve kapitalizm karşıtı sloganlar da atıldı.

Bir grup yüzü maskeli gösterici, protesto güzergahında panolardaki reklam afişlerini yırtarak, panoların üzerine reklam karşıtı ifadeler yazdı.

Organizatörler, protestoya 5 bin kişinin katıldığı bilgisini verirken, polis kaynakları gösteriye 500 kişinin katıldığını ifade etti.

"İklim için Gençlik" hareketinden Simone lakaplı aktivist, AA muhabirine, Paris'te kamusal alanda reklamın yasaklanmasının, talepleri arasında olduğunu aktardı.

Soy ismini vermeyen aktivist Ghislaine, Batı ve gelişmiş ülkelerin en çok sera gazı salan ülkeler olduğu vurgu yaparak, bu nedenle Fransa'da iklim ve gençlik için gösteriye katılmış olmanın önemine işaret etti.

Reklamların kapitalizme katkıda bulunduğunu belirten Ghislaine, reklamların insanları ihtiyacı olmadığı şeyleri tüketmeye ittiğini ifade etti.

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