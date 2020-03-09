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Dünya

Paris'te camide silahlı saldırı: 1 yaralı

Fransa'nın başkenti Paris'te, camiye giren silahlı saldırganın ateş açması sonucu 1 kişiyi ağır yaralandı.

Yusuf Özcan   | 09.03.2020
Paris'te camide silahlı saldırı: 1 yaralı

Paris

Fransız basınında yer alan haberlerde, başında kask bulunan silahlı saldırganın Paris'te camiye girerek ateş açması sonucu 1 kişinin ağır yaralandığı belirtildi. 

Şüphelinin, saldırının ardından motosikletle olay yerinden kaçtığı ifade edildi.

Olaya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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