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Dünya

Paris'te bir noktada sahte bomba alarmı diğerinde mühimmat dolu çanta

Zafer Takı'nın yakınlarında sahte bomba alarmı verildi, Eyfel Kulesi yakınındaki Champ-de-Mars Parkı'nda mühimmat dolu çanta bulundu.

Alaattin Doğru   | 27.10.2020
Paris'te bir noktada sahte bomba alarmı diğerinde mühimmat dolu çanta

Paris

Fransa’nın başkenti Paris’te Zafer Takı yakınlarında sahte bomba alarmı verilirken, Eyfel Kulesi yakınlarında mühimmat dolu bir çanta bulundu.

Polis, öğlen saatlerinde yapılan bomba ihbarı üzerine Charles de Gaul Meydanını birkaç saatliğine güvenlik çemberine alarak, Zafer Takı’nı tahliye etti.

Charles de Gaulle Metro İstasyonu da kısa süreliğine kapatıldı.

İhbarın asılsız olduğunun tespit edilmesiyle, yerel saatle 17.00 civarında durum normale döndü.

Öte yandan, Eyfel Kulesi yakınlarındaki Champ-de-Mars Parkı'nda mühimmat dolu çanta bulundu.

Fransız medyasında yer alan haberlerde, polise bildirilen çantada 7,62 tipi 12 ve 9 milimetrelik silahlar olduğu belirtildi.

Geçen ay Eyfel Kulesi, geçen hafta da Lyon Metro İstasyonu'nda sahte bomba ihbarları yapılmıştı.

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