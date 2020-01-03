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Dünya

Paris'te bıçaklı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen bıçaklı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Yusuf Özcan   | 03.01.2020
Paris'te bıçaklı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Paris

Fransız basınındaki haberlere göre, Paris'in banliyölerinden Villejuif'te bıçaklı saldırıyı düzenleyen saldırgan, polis tarafından ölü ele geçirildi.

Olay yerine giden İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Laurent Nunez, yaptığı açıklamada, yerel saatle 14.00 sıralarında gerçekleşen saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiğini ve iki kişinin yaralandığını belirtti.

Olay yerinde güvenlik önlemleri alındı.


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