Paris Otomobil Fuarı kapılarını açıyor

PARİS

Ziyaretçi sayısı bakımından dünyanın en büyük otomobil fuarı olarak kabul edilen ve bu yıl 120'incisi düzenlenen Uluslararası Paris Otomobil Fuarı (Mondial de L’Auto) kapılarını basın mensuplarına ve profesyonellere açtı. Fuara Volkswagen, Ford, Opel, Volvo, Nissan, Alfa Romeo, Jeep, Mazda, Mitsubishi katılmadı.

Fuar organizatörü Jean Claude Girot, yaptığı açıklamada “Firmalar fuarda kendilerine küçük yer verildiğini söylüyorlar ama bu doğru değil. Sanırım bütçe sorunları var. Katılmayanların reklamını yapmak istemiyorum.” dedi.

Ziyaretçilere 4 Ekim'de kapılarını açacak fuarın medya gününde Renault, Citroen, Peugeot, Mercedes, BMW, Audi, Ferrari, Lamborghini, Lotus, Skoda, Hyundai gibi firmalar basın toplantılarında yeni modellerini tanıttı.

Fuarda gelecekte yapılması planlanan otomobiller hakkında bilgi verilirken, elektrikli araçlar en çok ilgiyi toplayan araçlar oldu.

Yıl sonunda emekliye ayrılacak olan Mercedes’in Üst Düzey Yöneticisi (CEO) Dieter Zetsche, firmanın Vision EQ Silver Arrow’unu Avrupalı tüketicilerin beğenisine sundu.

Renault’un yıl sonunda CEO’luk koltuğuna oturacak olan Thierry Bollore ise Ez-Ultimo'nun ilk gösterimini gerçekleştirdi.

Hyundai, Audi ve Peugeot ise standlarında yeni elektrikli konseptlerini sergiledi.

İtalyan spor markası Ferrari ise 3 yeni modelini fuarda basına gösterdi. 4 Ekim’de ziyaretçilere açılacak olan fuar 14 Ekim’e kadar gezilebilecek.

Muhabir: Mustafa Yalçın