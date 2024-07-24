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Dünya, İsrail-Filistin çatışması, Paris 2024

Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarında Filistin'e destek

24.07.2024 - Güncelleme : 25.07.2024
Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarında Filistin'e destek

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kapsamında D Grubunda Mali ile İsrail Parc des Princes Stadı'nda karşılaştı. Maç sırasında taraftarlar, Filistin'e desteklerini göstermek amacıyla Filistin bayrağı açtılar.

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