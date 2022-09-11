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Dünya

Papua Yeni Gine'de 7,6 büyüklüğünde deprem

Güneybatı Pasifik'teki Papua Yeni Gine'de 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Ahmet Furkan Mercan   | 11.09.2022
Papua Yeni Gine'de 7,6 büyüklüğünde deprem

Tokyo

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, ülkenin kuzeydoğusunda bulunan Kainantu bölgesindeki depremin 90 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi, depremin ardından Papua Yeni Gine ve Endonezya kıyılarına yönelik tsunami uyarısı verdi, sonrasında uyarıyı kaldırdı.

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