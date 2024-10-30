Papua Yeni Gine'de 6 büyüklüğünde deprem
Papua Yeni Gine'nin Kimbe kenti açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), 6 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, Batı Yeni Britanya eyaletine bağlı Kimbe kentinin 121 kilometre kuzey açıkları olduğunu açıkladı.
Yaklaşık 521 kilometre derinlikte meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Depremde, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı bildirilmedi.
Papua Yeni Gine, dünyadaki depremlerin ve volkanik faaliyetlerin çoğunun meydana geldiği Pasifik "Ateş Çemberi" üzerinde yer alıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.