Dolar
34.28
Euro
37.22
Altın
2,777.16
ETH/USDT
2,720.20
BTC/USDT
72,164.00
BIST 100
9,036.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Papua Yeni Gine'de 6 büyüklüğünde deprem

Papua Yeni Gine'nin Kimbe kenti açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Salih Okuroğlu  | 30.10.2024 - Güncelleme : 30.10.2024
Papua Yeni Gine'de 6 büyüklüğünde deprem

Ankara

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), 6 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, Batı Yeni Britanya eyaletine bağlı Kimbe kentinin 121 kilometre kuzey açıkları olduğunu açıkladı.

Yaklaşık 521 kilometre derinlikte meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Depremde, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı bildirilmedi.

Papua Yeni Gine, dünyadaki depremlerin ve volkanik faaliyetlerin çoğunun meydana geldiği Pasifik "Ateş Çemberi" üzerinde yer alıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hac kurası yarın çekilecek
TCG Anadolu'da konuşlu Tabur Çıkarma Kuvveti'nden NEPTUNE STRIKE 24.2 kapsamında eğitim
Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 170 kilogram uyuşturucu yakalandı
Bakan Güler'in davetiyle Hakkari'den Ankara'ya gelen 10 öğrenci Anıtkabir'i ziyaret etti
Bozkurt'ta selden zarar görenler için yapılan TOKİ konutlarının kurası çekildi

Benzer haberler

Papua Yeni Gine'de 6 büyüklüğünde deprem

Papua Yeni Gine'de 6 büyüklüğünde deprem

Bakan Kurum'dan İzmir depreminin yıl dönümü paylaşımı

Ege Denizi merkezli depremin 4. yılında İzmir için yapı stoku uyarısı

Grand İsias Hotel'in yıkılmasına ilişkin yeni bilirkişi raporunda "deprem yönetmeliği" vurgusu

Grand İsias Hotel'in yıkılmasına ilişkin yeni bilirkişi raporunda "deprem yönetmeliği" vurgusu
Depremde evlatlarını yitiren anneler, iyilik hareketiyle çok sayıda çocuğun hayatına dokundu

Depremde evlatlarını yitiren anneler, iyilik hareketiyle çok sayıda çocuğun hayatına dokundu
Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet