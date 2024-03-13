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Dünya

Papua Yeni Gine'de 6 büyüklüğünde deprem

Papua Yeni Gine'nin Yeni Britanya Adası'nda 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Aynur Şeyma Asan  | 13.03.2024 - Güncelleme : 13.03.2024
Papua Yeni Gine'de 6 büyüklüğünde deprem

Ankara

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), depremin merkez üssünün, Yeni Britanya Adası'ndaki Kimbe kentinin yaklaşık 65 kilometre güneydoğusu olduğunu açıkladı.

Yaklaşık 51 kilometre derinlikte meydana gelen depremde, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı olmadı.

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