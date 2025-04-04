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Dünya

Papua Yeni Gine'de 6,9 büyüklüğünde deprem

Okyanusya ülkesi Papua Yeni Gine'de 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Emirhan Demir  | 04.04.2025 - Güncelleme : 04.04.2025
Papua Yeni Gine'de 6,9 büyüklüğünde deprem

Ankara

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumundan (USGS) yapılan açıklamada, 6,9 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, Batı Yeni Britanya eyaletine bağlı Kimbe kentinin 194 kilometre güneydoğu açıkları olduğu belirtildi.

Yaklaşık 10 kilometre derinlikte meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

Depremde, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı bildirilmedi.

Papua Yeni Gine, dünyadaki depremlerin ve volkanik faaliyetlerin çoğunun meydana geldiği Pasifik "Ateş Çemberi" üzerinde yer alıyor.

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