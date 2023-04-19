Papua Yeni Gine'de 6,3 büyüklüğünde deprem
Papua Yeni Gine'de 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Kandrian bölgesinin 23 kilometre kuzeydoğusu olduğunu duyurdu.
Yerin 55,7 kilometre altında meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.