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Dünya

Papua Yeni Gine'de 6,3 büyüklüğünde deprem

Papua Yeni Gine'de 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saadet Firdevs Aparı  | 19.04.2023 - Güncelleme : 19.04.2023
Papua Yeni Gine'de 6,3 büyüklüğünde deprem

Ankara

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Kandrian bölgesinin 23 kilometre kuzeydoğusu olduğunu duyurdu.

Yerin 55,7 kilometre altında meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

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