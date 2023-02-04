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Dünya

Papa Franciscus barışın sağlanmasına destek için Güney Sudan'da

Vatikan Devlet Başkanı ve Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) ziyaretinin ardından Güney Sudan’daki temaslarına başladı.

Ömer Erdem   | 04.02.2023
Papa Franciscus barışın sağlanmasına destek için Güney Sudan'da

Hartum

Papa Franciscus’u başkent Cuba’daki havalimanında Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit’in de aralarında olduğu devlet yetkilileri ve kalabalık bir halk kitlesi karşıladı.

Papa, Cuba'daki Başkanlık Sarayı'nda Devlet Başkanı Mayardit’in de hazır bulunduğu toplantıda, ülkedeki diplomatik ve sivil toplum temsilcileri ile bir araya geldi.

Papa'nın, sürekli açlık ve çatışmalar gibi insani krizlerle gündeme gelen dünyanın en genç ülkesi Güney Sudan'da, barışı teşvik eden ve ülkedeki insani krizlere dikkati çeken görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

Papa Franciscus, 3 gün sürecek temasları kapsamında çeşitli yetkililer, diplomatlar, kilise liderleri ve sivil grupların yanı sıra yıllardır şiddetten etkilenen insanlarla toplantılar yapacak.

Papa, Temmuz 2022'de yapılması planlanan KDC ve Güney Sudan ziyaretini, rahatsızlığı nedeniyle ertelemek zorunda kalmıştı.

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