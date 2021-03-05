Euro
8.94
Dolar
7.49
BIST 100
1,543.73
Altın
1,696.59
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Papa Franciscus Bağdat’ta

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'u taşıyan uçak Irak’ın başkenti Bağdat’a indi.

Haydar Karaalp   | 05.03.2021
Papa Franciscus Bağdat’ta

Bağdat

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, Irak’ın başkenti Bağdat’a ulaştı.

Irak resmi haber ajansına göre, Papa’yı taşıyan uçak, Uluslararası Bağdat Havalimanı’na indi.

Papa Franciscus’u havalimanında Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi resmi törenle karşıladı.

Papa, Kazımi ile havalimanında özel yetkilileri karşılama salonda bir araya gelecek.

Kazımi ile görüşmesi sonrası Papa, Bağdat’taki Yeşil Bölge’de Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na geçecek. Papa, burada Cumhurbaşkanı Berhem Salih tarafından resmi törenle karşılanacak. Papa ve Salih daha sonra baş başa görüşme gerçekleştirecek.

Papa, burada sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve diplomatlarla da bir araya gelecek.

Tarihte ilk kez bir Papa, Irak’ı ziyaret ediyor

Papa Franciscus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020'deki dış gezilerini iptal etmişti. Yaklaşık 16 ay sonra ilk dış gezisini gerçekleştiren Franciscus, tarihte Irak'ı ziyaret eden ilk Papa olacak.

Papa Franciscus'un Irak ziyaretini 8 Mart'ta tamamlaması planlanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail’in aşı konusunda görmezden geldiği Batı Şeria’da tehlike çanları çalıyor
'Düğünümü ertelemek zorunda kaldım'
'20 gün destek almadan yürüyemedim'
Japonya'da Kovid-19'un 'daha bulaşıcı' türlerine ait 234 vaka saptandı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Benzer haberler

Papa Franciscus'un Irak ziyareti bölge istikrarına olumlu katkı sağlayabilir

Papa Franciscus'un Irak ziyareti bölge istikrarına olumlu katkı sağlayabilir

Papa Franciscus Bağdat’ta