Panama'nın güney açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem
Panama'nın güney açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünü, Punta de Burica liman kentinin 123 kilometre güneydoğusu açıkları olarak duyurdu.
6,2 büyüklüğündeki deprem, 10 kilometre derinlikte kaydedildi.
Tsunami uyarısının yapılmadığı depremde herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.