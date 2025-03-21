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Dünya

Panama'nın güney açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem

Panama'nın güney açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Salih Okuroğlu  | 21.03.2025 - Güncelleme : 21.03.2025
Panama'nın güney açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem

Ankara

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünü, Punta de Burica liman kentinin 123 kilometre güneydoğusu açıkları olarak duyurdu.

6,2 büyüklüğündeki deprem, 10 kilometre derinlikte kaydedildi.

Tsunami uyarısının yapılmadığı depremde herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.

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