Panama'da 6,2 büyüklüğünde deprem
Orta Amerika ülkesi Panama'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
Orta Amerika ülkesi Panama'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü ülkenin batısındaki Aserrio de Gariche bölgesinin 5 kilometre güneydoğusu olan 6,2 büyüklüğündeki depremin, yerin 10 kilometre altında kaydedildiğini duyurdu.
Depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.