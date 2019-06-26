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Dünya

Panama'da 6,2 büyüklüğünde deprem

Orta Amerika ülkesi Panama'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Emre Karaca   | 26.06.2019
Panama'da 6,2 büyüklüğünde deprem

Ankara

Orta Amerika ülkesi Panama'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü ülkenin batısındaki Aserrio de Gariche bölgesinin 5 kilometre güneydoğusu olan 6,2 büyüklüğündeki depremin, yerin 10 kilometre altında kaydedildiğini duyurdu.

Depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.

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