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Dünya

Pakistan'ın eski darbeci lideri Müşerref öldü

Pakistan'ın eski darbeci lideri Orgeneral Pervez Müşerref, Birleşik Arap Emirlikleri'nde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Muhammet Nazım Taşcı   | 05.02.2023
Pakistan'ın eski darbeci lideri Müşerref öldü

İslamabad

Ulusal basındaki haberlere göre, Dubai’deki Amerikan Hastanesinde tedavi gören Müşerref yaşamını yitirdi.

Tedavi için gittiği Dubai'de 2016'dan bu yana yaşayan 79 yaşındaki Müşerref, kalp ve karaciğer yetmezliğine yol açan amiloidoz hastalığı ile mücadele ediyordu.

Genelkurmay Başkanı olduğu 1999'da darbeyle göreve gelen Müşerref, 2001'de Cumhurbaşkanlığını üstlenmişti. Müşerref, 2007'de görev süresinin uzatılması isteğine karşı çıkılmasının ardından anayasayı askıya almış ve olağanüstü hal ilan etmişti.

Bir yıl sonra, Meclise görevden alınması için sunulan tasarının ardından istifa eden Müşerref hakkında, 2013'te anayasayı ihlal ve vatana ihanet suçundan dava açılmıştı. Bu tarihten beri sürekli yeniden görülen ve ertelenen dava 17 Aralık 2019’da sonuçlanmış ve Müşerref idam cezasına çarptırılmıştı. Müşerref, hakkındaki idam kararına karşı 16 Aralık 2020'de Anayasa Mahkemesine temyiz başvurusunda bulunmuştu.

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