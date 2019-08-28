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Dünya

Pakistan'dan BMGK'ye Keşmir mektubu

Dışişleri Bakanı Kureyşi, BMGK'ye Cammu Keşmir konusunda bu ay yazdığı dördüncü mektupta, Hindistan'ın bölgede 3 haftadır sürdürdüğü tecridi acilen kaldırılması çağrısı yaptı.

Ayşe Doğru   | 28.08.2019
Pakistan'dan BMGK'ye Keşmir mektubu

Ankara

Pakistan, Hindistan'ın Cammu Keşmir'de 3 haftadır sürdürdüğü kısıtlamaların acilen kaldırılması çağrısında bulundu.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) hitaben yazdığı dördüncü mektupta, Hindistan'ın Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmasının ardından "endişe verici" gelişmelerin devam ettiğini belirtti.

Hindistan'ın bölgede 3 haftadır sürdürdüğü tecridi acilen kaldırması çağrısı yapan Kureyşi, ülkesinin Hindistan'ın dünyanın dikkatini yasa dışı eylemlerinden uzaklaştırmak için yanıltma harekatı düzenleyeceği endişelerini yineledi.

Kureyşi, mektupta, "Nükleer konusunda, Hindistan'ın sorumsuz ve kavgacı söylemi de açığa çıkmıştır." ifadesini kullandı.

BMGK'nin Hindistan ve Pakistan'da BM Askeri Gözlem Grubu üyesi sayısını iki katına çıkarmasını talep eden Kureyşi, Güvenlik Konseyi'nden BM Sözleşmesi'ne göre uluslararası ve bölgesel barış ve güvenliğin sağlanması konusundaki sorumluluklarını yerine getirmek için tüm olası yolları göze almasını istedi.

Dışişleri Bakanı Kureyşi, Pakistan'ın, Cammu Keşmir meselesine BM Sözleşmesi ve ilgili BMGK kararlarına uygun barışçıl çözümler getirmesi için BMGK, BM Genel Sekreterliği ve uluslararası toplumla işbirliği yapmaya hazır olduğunu vurguladı.

Kureyşi, 1, 6 ve 13 Ağustos'ta da BMGK'ya Keşmir ile ilgili mektup yazmıştı.

Hindistan Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırdı

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış, Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayırmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı bir konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1948'den itibaren aldığı kararlarda Keşmir'in askerden arındırılması ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesi gerektiği belirtiliyor.

Hindistan halk oylamasına sıcak bakmazken, Pakistan ise BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

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