Euro
7.41
Dolar
6.80
BIST 100
102,835.30
Altın
1,734.73
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Pakistan'da yolcu uçağı yerleşim alanına düştü

Pakistan'da Lahor-Karaçi seferini yapan bir yolcu uçağının Karaçi Havalimanı yakınlarında bir yerleşim alanına düştüğü bildirildi.

Behlül Çetinkaya   | 22.05.2020
Pakistan'da yolcu uçağı yerleşim alanına düştü

İslamabad

Pakistan'da Lahor-Karaçi seferini yapan bir yolcu uçağının Karaçi Havalimanı yakınlarında bir yerleşim alanına düştüğü bildirildi.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da Kovid-19 nedeniyle can kaybı 7 bin 300'e yükseldi
Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 56 bini aştı
Brezilya'da Kovid-19'dan ölen 60 yaş altı kişilerin oranı yüzde 31'e çıktı
Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs test sonucu negatif çıktı
Türkiye'nin ilk pandemi hastanelerinden Tuzla Devlet Hastanesi'nde yüzler gülüyor

Benzer haberler

Pakistan'da yolcu uçağı yerleşim alanına düştü

Pakistan'da yolcu uçağı yerleşim alanına düştü