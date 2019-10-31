Euro
6.38
Dolar
5.71
BIST 100
98,961.75
Altın
1,498.91
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TCMB Başkanı Murat Uysal'ın sunumuyla "Enflasyon Raporu 2019-IV" ün yayımlandığı bilgilendirme toplantısı düzenleniyor TBMM Başkanı Şentop ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Verimlilik ve Teknoloji Fuarı"na katılıyor
logo
Dünya

Pakistan'da yolcu treni alev aldı: 62 ölü

Pakistan'ın Liyakatpur kenti yakınlarında üç vagonu alev alan yolcu treninde ilk belirlemelere göre 62 kişi hayatını kaybetti.

Behlül Çetinkaya   | 31.10.2019
Pakistan'da yolcu treni alev aldı: 62 ölü Fotoğraf: Muhammad Bilal / AA

İslamabad

Pakistan Demiryolları Bakanı Şeyh Raşid Ahmed, yaptığı açıklamada, ülkenin güneyindeki Karaçi'den kuzeyindeki Ravalpindi'ye giden Tezgram ekspresinde, Rahim Yar Han kentinin Liyakatpur ilçesi yakınlarında bir patlamanın ardından yangın çıktığını bildirdi.

Ahmed, patlamaya yolcuların yanlarında taşıdıkları, kahvaltı hazırlamak için kullandıkları, "kamp ocağı" olarak bilinen iki küçük tüpün neden olduğunu belirterek, trendekilerdeki yolculardan bazılarının patlama sonrasında ve yangın sırasında panikle trenden atladıkları için hayatını kaybettiğini belirtti.

Pakistan ordusu doktor gönderdi

Rahim Yar Han Emniyet Müdürü Amir Taimur, Geo News haber sitesine yaptığı açıklamada, üç vagonu tamamen saran yangın ve patlama nedeniyle ölü sayısının 62'ye ulaştığını kaydetti.

Öte yandan kurtarma ve tedavi çalışmalarına destek için Pakistan ordusu da doktorlarını bölgedeki hastanelere ve kaza yerine yolladı. 

Ordu, durumu kritik olan yolcuları, başka hastanelere transfer için helikopter ambulans da gönderileceğini açıkladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak'ta kaos büyüyor
Küba’dan Suriye’ye ABD’nin kiralık orduları
Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı ABD Kongresinin kimyasını bozdu
İngiltere'de erken seçim yeni krizlere gebe
Beklentiler ve gerçekler arasında Trump yönetiminin Afrika politikası

Benzer haberler

Pakistan'da yolcu treni alev aldı: 62 ölü

Pakistan'da yolcu treni alev aldı: 62 ölü

Pakistan'da göstericiler İslamabad'a doğru yola çıktı

Nepalli dağcı dünyanın en yüksek zirvelerine tırmanma rekorunu kırdı

BM, Cammu Keşmir'deki insan hakları ihlallerinden endişeli

BM, Cammu Keşmir'deki insan hakları ihlallerinden endişeli
Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif iyileşirse cezaevine dönecek

Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif iyileşirse cezaevine dönecek
'Türklerin yiğit duruşu milyonlarca insana ilham verdi'

'Türklerin yiğit duruşu milyonlarca insana ilham verdi'