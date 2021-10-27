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Dünya

Pakistan'da Türkiye Mezunlar Derneği kuruldu

Pakistan'da, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) destekleriyle Türkiye Mezunlar Derneği kuruldu.

Muhammet Nazım Taşcı   | 27.10.2021
Pakistan'da Türkiye Mezunlar Derneği kuruldu

İslamabad

Başkent İslamabad'da düzenlenen açılış törenine Türkiye’nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul, Pakistan'daki Türk kurumlarının temsilcileri ve davetliler katıldı.

Yurdakul, burada yaptığı konuşmada, YTB ve TİKA'nın desteğiyle Türkiye Mezunlar Derneğinin kurulmasından memnuniyet duyduğunu ve bunun yaşatılmasının önemli olduğunu belirtti.

Pakistan Türkiye Mezunlar Derneği Başkanı Seyfül İslam Han, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Marmara Üniversitesinden 2000 yılında mezun olduğunu, resmi açılışlarını gerçekleştirmekten sevinç duyduklarını ifade etti.

Han, mevcut durumda ellerinde 3 bine yakın Pakistan mezununun irtibatının bulunduğunu, bununla birlikte iletişim halinde olduklarının sayısının daha az olduğunu belirterek derneğin kurulmasıyla daha fazla Türkiye mezununa ulaşabileceklerini söyledi.

Comsats Üniversitesinden Prof. Dr. Cüneyd Ahmed de 1997'de Orta Doğu Teknik Üniversitesinden mezun olduğunu belirterek Türkiye’de okuyan Pakistanlıları bir araya getirecek derneğin kurulmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

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