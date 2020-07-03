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Dünya

Pakistan'da tren otobüse çarptı: 19 ölü, 8 yaralı

Pakistan'ın doğusunda hemzemin geçitte trenin otobüse çarpması sonucu en az 19 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı.

Emel Gözellik   | 03.07.2020
Pakistan'da tren otobüse çarptı: 19 ölü, 8 yaralı

Ankara

ANI ajansındaki habere göre, polis yetkilileri, Penjab eyaletindeki Sheikhupura bölgesinde trenin Sih hacıları taşıyan otobüse çarpması sonucu 19 kişinin hayatını kaybettiğini ve 8 kişinin yaralandığını kaydetti.

Yaralılar yakındaki hastanede tedavi altına alındı.






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