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Dünya

Pakistan'da teröristlerle çatışmada 7 asker öldü

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde güvenlik kuvvetleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada 7 asker hayatını kaybetti.

Muhammet Nazım Taşcı   | 27.12.2020
Pakistan'da teröristlerle çatışmada 7 asker öldü

İslamabad

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, eyaletin Harnai bölgesinde teröristlerin güvenlik noktasına saldırı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, çıkan çatışmada 7 askerin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Öte yandan, Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) mensubu teröristler, bölgede güvenlik güçlerini ve sivilleri hedef alan saldırılar gerçekleştiriyor.

Han, Hindistan'ı işaret etti

Pakistan Başbakanı İmran Han, hayatını kaybeden askerler ile ilgili taziye mesajı yayımlarken, Pakistan halkının "Hindistan'ın desteklediği teröristlerin" saldırılarıyla karşı karşıya kalan cesur askerlerin yanında durduğunu söyledi.

Harnai bölgesi, Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC) güzergahı üzerinde önemli bir noktada bulunuyor.

İslamabad yönetimi, Hindistan'ı, Belucistanlı terör gruplarına CPEC'i sabote etmesi için destek vermekle suçluyor. Hindistan ise bu suçlamayı reddediyor.

Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru

Çin'in kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ni, Pakistan'ı kuzeydoğu-güneybatı yönünde katederek Gwadar ve Karaçi limanlarıyla Umman Denizi'ne bağlamayı amaçlayan CPEC projesi, Kuşak ve Yol Girişimi'nin en önemli parçasını oluşturuyor.

CPEC kapsamında yapımı devam eden kara ve demir yolu projeleri, enerji santralleri, liman ve serbest bölge inşaatlarının büyüklüğü 2020 itibarıyla 70 milyar doları aştı.

2 bin kilometreyi aşkın ekonomik hat aracılığıyla Çin imalat ürünlerinin dünyaya taşınması hedefleniyor.

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