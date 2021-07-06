Pakistan'da teröristlerle çatışmada 3 asker öldü
Pakistan’ın Kuzey Veziristan bölgesinde ve Ketta şehrinde güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmalarda 3 asker hayatını kaybetti, bir asker yaralandı ve 5 terörist etkisiz hale getirildi.
İslamabad
Yerel basındaki haberlere göre, Kuzey Veziristan’ın Hasan Khel bölgesinde teröristler güvenlik noktasına saldırı düzenledi.
Çıkan çatışmada 3 asker hayatını kaybetti, bir asker yaralandı.
Ketta şehrinde ise güvenlik kuvvetleri düzenledikleri operasyonda 5 teröristi etkisiz hale getirdi.
Haberlerde, her iki çatışmada da teröristlerin hangi örgüte mensup olduğuna dair bilgiye yer verilmedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.