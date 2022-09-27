Dolar
18.48
Euro
17.83
Altın
1,637.66
ETH/USDT
1,383.30
BTC/USDT
20,222.00
BIST 100
3,283.27
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
THY Yönetim Kurulu Başkanı Bolat ile THY'nin sponsorluk yaptığı TFF, TBF, TVF ve diğer federasyon başkanlarının katılımıyla Çırağan Sarayı'nda basın toplantısı düzenleniyor
logo
Dünya

Pakistan'da sel bölgelerinde difteri sebebiyle 10 çocuk öldü

Pakistan'ın Sindh eyaletinde yaşanan sel felaketi sonrası son 2 ayda difteri sebebiyle 10 çocuk yaşamını yitirdi.

Muhammet Nazım Taşcı   | 27.09.2022
Pakistan'da sel bölgelerinde difteri sebebiyle 10 çocuk öldü

İslamabad

Ulusal basındaki haberlere göre, yetkililer, Sindh eyaletinde son 2 ayda 10 çocuğun difteri sebebiyle hayatını kaybettiğini belirterek, eyalette 39 difteri vakasının tespit edildiğini açıkladı.

Yetkililer, bu hastalık sebebiyle ölenlerin daha fazla olabileceğinden endişe ederken, salgının araştırılması ve aşılama ihtiyacına işaret etti.

Pakistan'da 14 Haziran'dan bu yana muson yağmurlarının yol açtığı sel felaketleri sebebiyle 1638 kişi ölmüş, 12 binden fazla kişi yaralanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ticaret Bakanı Muş: Mersin'de son yılların en büyük alkollü içki yakalaması gerçekleşti
Şanlıurfa'da hava destekli uyuşturucu operasyonunda 86 şüpheliye gözaltı
FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 6 gözaltı kararı
FETÖ'nün "dışişleri mahrem yapılanması"ndaki 5 şüpheliden 3'ü yakalandı
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

Pakistan'da sel bölgelerinde difteri sebebiyle 10 çocuk öldü

Pakistan'da sel bölgelerinde difteri sebebiyle 10 çocuk öldü

Tekirdağ'dan Pakistan'daki sel bölgesine insani yardım malzemesi gönderildi

Türkiye, selden etkilenen Pakistan'a yardım için seferber oldu

Pakistan'da muson yağmurlarının neden olduğu afetlerde ölenlerin sayısı 1638'e yükseldi

Pakistan'da muson yağmurlarının neden olduğu afetlerde ölenlerin sayısı 1638'e yükseldi
Dünya Bankasından Pakistan'a 2 milyar dolarlık yardım sözü

Dünya Bankasından Pakistan'a 2 milyar dolarlık yardım sözü
Pakistan'a yardım malzemesi taşıyan 'İyilik Treni' Kocaeli'den uğurlandı

Pakistan'a yardım malzemesi taşıyan 'İyilik Treni' Kocaeli'den uğurlandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet