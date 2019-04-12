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Dünya

Pakistan'da pazar yerinde patlama: 16 ölü

Pakistan'ın Ketta şehrinde pazar yerinde meydana gelen patlamada 16 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

Zehra Ulucak   | 12.04.2019
Pakistan'da pazar yerinde patlama: 16 ölü

Ankara

Pakistan'ın Ketta şehrinde pazar yerinde meydana gelen patlamada 16 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. 

Pakistan basınında yer alan haberlere göre, Emniyet Yetkilisi Abdur Razzaq Cheema, Hazar Gunji bölgesindeki pazar yerinde sabah erken saatlerde meydana gelen patlamada 16 kişinin öldüğünü, 30 kişinin yaralandığını belirtti.

Patlamaya, pazardaki sebzelerin arasına yerleştirilen el yapımı patlayıcının neden olduğu bilgisini paylaşan Cheema, patlamada, Şii Hazara topluluğunun hedef alındığını söyledi.

Cheema, tedavi altına alınan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu ifade etti.

Patlamada ölen ve yaralananların çoğunun pazarcılar olduğu belirtildi.

Güvenlik güçleri, patlamanın yaşandığı bölgede güvenlik çemberi oluştururken, olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Başbakan İmran Han patlamayı kınadı ve hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. 

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