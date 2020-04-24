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Dünya

Pakistan'da ilk teravih namazı kılındı

Pakistan'ın sembol yapılarından Faysal Camisi'ne maskesiz gelenler alınmadı, sosyal mesafe gözetildi.

Behlül Çetinkaya   | 24.04.2020
Pakistan'da ilk teravih namazı kılındı Fotoğraf: Muhammed Semih Uğurlu/AA

İslamabad

Pakistan'da ilk teravih namazı kılındı

Ramazana yarın tutulacak oruçla başlayacak olan Pakistan'da ilk teravih namazı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sosyal mesafeye dikkat edilerek ve maske takılarak kılındı. Ülkenin sembol yapılarından başkent İslamabad'daki Faysal Camisi'ne maskesiz cemaat alınmadı, cami girişinde gelenlerin ateşi ölçüldü. Caminin avlusunda kılınan namaz sırasında sosyal mesafe kurallarına dikkat edilirken, geçen yılların aksine az sayıda kişi camiye geldi. ( Muhammed Semih Uğurlu - Anadolu Ajansı )

Ramazana yarın tutulacak oruçla başlayacak olan Pakistan'da ilk teravih namazı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sosyal mesafeye dikkat edilerek ve maske takılarak kılındı.

Ülkenin sembol yapılarından başkent İslamabad'daki Faysal Camisi'ne maskesiz cemaat alınmadı, cami girişinde gelenlerin ateşi ölçüldü.

Caminin avlusunda kılınan namaz sırasında sosyal mesafe kurallarına dikkat edilirken, geçen yılların aksine az sayıda kişi camiye geldi.

Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve Başbakan İmran Han ile bir araya gelen ülkenin önde gelen dini gruplarının temsilcileri, ramazan boyunca gerekli önlemler alarak teravih namazı kılınması gerektiğini belirtmişti.

Hükümet tarafından kabul edilen bu talebin ardından camilerin kapalı alanlarına girecek cemaat sayısı kısıtlanmış, bazı camilere ise maskesiz girilemeyeceği açıklanmıştı.

Camilerdeki halıların kaldırılmasına da karar verilmiş, cami girişlerinde el yıkama zorunluluğu getirilmiş, çocuklar, 50 yaş üstü kişiler ve hastalığı olanların ise camilere alınmayacağı ifade edilmişti.

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