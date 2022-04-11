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Dünya

Pakistan'da eski Başbakan İmran Han'ın destekçileri protesto gösterileri yaptı

Pakistan'da eski Başbakan İmran Han’ın destekçileri ülkenin çeşitli şehirlerinde Han'ın görevden alınmasına karşı protesto gösterisi düzenledi.

Muhammet Nazım Taşcı   | 11.04.2022
Pakistan'da eski Başbakan İmran Han'ın destekçileri protesto gösterileri yaptı Fotoğraf: Muhammed Semih Uğurlu/AA

İslamabad

Yerel basındaki haberlere göre, Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) lideri Han’ın çağrısıyla başkent İslamabad başta olmak üzere Karaçi, Lahor, Peşaver, Multan ve çok sayıda şehirde gösteri düzenlendi.

Başkent İslamabad’da da çok sayıda kişi araçlarıyla konvoy oluşturdu. Ellerinde Pakistan ve PTI bayrakları bulunan göstericiler, İmran Han’a destek sloganları atarken, PTI liderinin görevden alınmasını sağlayan rakip partilere de tepki gösterdi.

Öte yandan, eski Başbakan ve PTI lideri Han, Twitter’dan yaptığı açıklamada, "yerli iş birlikçiler ile ABD destekli rejim değişikliğini" protesto eden Pakistanlılara teşekkür etti.

Han, Pakistan’ın 1947’de bağımsız olduğunu fakat yabancı rejim değişikliği komplosuna karşı özgürlük mücadelesinin bugün tekrar başladığını kaydetti.

İmran Han hükümeti düşmüştü

Dün, Pakistan'da parlamentoda yapılan güvensizlik oylaması sonucu İmran Han hükümeti düşmüştü.

9 Nisan'da yerel saatle 11.30'da başlayan güvensizlik oylaması oturumu dün 01.00'de sona ermişti.

Mecliste yapılan güvensizlik oylamasında Başbakan İmran Han'ın hükümeti, 174 hayır oyu almıştı.

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