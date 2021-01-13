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Dünya

Pakistan'da Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na devlet nişanı tevdi edildi

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, resmi ziyaret için ülkeye gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na devlet nişanı takdim etti.

Muhammet Nazım Taşcı   | 13.01.2021
Pakistan'da Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na devlet nişanı tevdi edildi Fotoğraf: Cem Özdel/AA

İslamabad

Çavuşoğlu, Başkent İslamabad'daki Cumhurbaşkanlığı binasında Alvi tarafından kabul edildi.

Alvi, Cinnah Salonu’nda düzenlenen törende Çavuşoğlu’na "Hilal-i Pakistan" nişanını takdim etti.

Törende, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi başta olmak üzere çok sayıda üst düzey davetli de yer aldı.

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