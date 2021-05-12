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Dünya

Pakistan'da bayram sofralarının vazgeçilmez yemeği: Biryani

Günümüzde Hindistan, Bangladeş, Nepal ve Pakistan’daki Müslümanlar arasında oldukça meşhur olan Biryani, ülkeden ülkeye ve yöreden yöreye çok çeşitli şekillerde hazırlanıyor.

Muhammet Nazım Taşcı   | 12.05.2021
Pakistan'da bayram sofralarının vazgeçilmez yemeği: Biryani

İslamabad

Pakistan'ın geleneksel lezzetlerinden Biryani, Ramazan Bayramı'nda ülkedeki Müslümanların en çok tükettiği yemekler arasında yer alıyor.

Basmati türü pirince 13 farklı baharatın eklenmesiyle etli, tavuklu ve sebzeli şekilde yapılan Biryani, ülkedeki hemen her köşe başında büyük kazanlarda pişirilip satılıyor ayrıca evlerde de hazırlanıyor.

Ramazan Bayramı'na özel olarak bol baharatlı şekilde hazırlanan Biryani, eve gelen misafirlere ikram ediliyor.

"Pakistan'ın vazgeçilmezi Biryani"

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bir ailenin yanında aşçılık yapan Afganistan Türkmeni Seyid Velidzade, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "35 senedir Pakistan’da yaşıyorum ve 15 yıldır aşçılık yapıyorum. Ramazan bitmek üzere ve bayrama yaklaşıyoruz. Pakistan’da gerek günlük hayatta gerekse bayramda Biryani severek tüketiliyor." ifadelerini kullandı.

Velidzade, Biryani'nin şehirden şehre farklı lezzetlerde hazırlandığına dikkat çekerek, "Ramazanda ağır olmaması için etten ziyade tavuklu Biryani tercih ediliyor. Bayramda da misafirlere ikram ediliyor. Türkiye’nin vazgeçilmezi nasıl ki baklava ise Pakistan’da da Biryani'dir." dedi.

Bayramlara özel olarak bol baharatlı Biryani yapılıyor

İslamabad'da eğitmenlik yapan Ömer Şabir de Pakistan halkının Biryani yemeyi gerçekten çok sevdiğini ifade ederek, "Önceleri bu yemek daha çok Sindh eyaletinde meşhurdu. Fakat şimdi bu durum değişti ve ülkenin her bölgesinde halk bu yemeği özellikle Kurban ve Ramazan Bayramlarında tüketmeyi seviyor." diye konuştu.

Şabir, bazılarının Biryani'yi tavukla, bazılarının ise etle yemeyi tercih ettiğine dikkat çekerek, "Bu sadece yaşlılar tarafından tüketilen bir yemek değil, ülkemizde 7’den 70’e herkesin tükettiği bir yemek." değerlendirmesinde bulundu.

Pakistanlıların genellikle tavuklu yemeyi tercih ettiğini belirten Şabir, "Fakat inek ve keçi etinden yapılan Biryaniler de var. Bayramlara özel olarak biz bol baharatlı Biryani yapıyoruz. Evlerimize çok sayıda misafir geldiği için bayramlarda bunu tercih ediyoruz." dedi.

Hint alt kıtası Müslümanlarının yemeği

Tarihçi Lizzie Collingham'a göre, modern Biryani, Babür Devleti'nin saray sofralarında geliştirildi ve buradan da Hint alt kıtasına yayıldı.

Günümüzde Hint alt kıtasındaki Müslümanlara atfedilen Biryani, bol baharat, safran, patates, domates, soğan, sarımsak, et ve basmati türü pirinçten yapılıyor.

Hindistan, Bangladeş, Nepal ve Pakistan’daki Müslümanlar arasında oldukça meşhur olan Biryani, ülkeden ülkeye ve yöreden yöreye çok çeşitli şekillerde hazırlanıyor.

Tavuklu, kırmızı etli ve sebzeli olmak üzere farklı şekillerde hazırlanan Biryani’ye bazı yörelerde yumurta da katılıyor.

Pakistan’da Biryani türleri arasında en çok tavuklu tercih edilirken, Ramazan Bayramı’na özel olarak hazırlanan Biryanilerde bol baharatın kullanılması göze çarpıyor.

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