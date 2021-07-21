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Dünya

Pakistan'da bayram namazı eda edildi

Kurban Bayramı'nın ilk gününün bugün idrak edildiği Pakistan'da Müslümanlar, bayram namazı dolayısıyla camileri doldurdu.

Muhammet Nazım Taşcı   | 21.07.2021
Pakistan'da bayram namazı eda edildi Fotoğraf: Muhammed Semih Uğurlu/AA

İslamabad

Başkent İslamabad’ın simgelerinden Faysal Camisi’nde bayram namazı maske ve mesafe önlemlerine uyularak kılındı ancak cemaat kalabalıklaştıkça sosyal mesafe kuralına aykırılıklar oluştu.

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi de bayram namazını Faysal Camisi’nde kıldı. Cami çevresinde ve içinde alınan güvenlik önlemleri dikkati çekti.

Bayram namazı vesilesiyle bir araya gelen Müslümanlar, namazdan sonra bayramlaştı.

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