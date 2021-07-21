Pakistan'da bayram namazı eda edildi
Kurban Bayramı'nın ilk gününün bugün idrak edildiği Pakistan'da Müslümanlar, bayram namazı dolayısıyla camileri doldurdu.
İslamabad
Başkent İslamabad’ın simgelerinden Faysal Camisi’nde bayram namazı maske ve mesafe önlemlerine uyularak kılındı ancak cemaat kalabalıklaştıkça sosyal mesafe kuralına aykırılıklar oluştu.
Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi de bayram namazını Faysal Camisi’nde kıldı. Cami çevresinde ve içinde alınan güvenlik önlemleri dikkati çekti.
Bayram namazı vesilesiyle bir araya gelen Müslümanlar, namazdan sonra bayramlaştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.