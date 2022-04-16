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Dünya

Pakistan'da Başbakan Şerif'in oğlu Pencap'ta ipi göğüsledi

Pakistan'da Başbakan Şahbaz Şerif'in oğlu Hamza Şerif, Pencap Meclisi'nde yapılan ve kavga çıkan oylamada eyaletin yeni Başbakanı oldu.

Muhammet Nazım Taşcı   | 16.04.2022
Pakistan'da Başbakan Şerif'in oğlu Pencap'ta ipi göğüsledi

İslamabad

Yerel basındaki haberlere göre, Pakistan Adalet Hareketi Partisinden (PTI) Osman Buzdar'ın, 28 Mart'ta Pencap Başbakanlığından istifa etmesi sonrası boş kalan başbakanlık koltuğu için mecliste seçim yapıldı.

Başbakan Şahbaz Şerif'in oğlu, Pakistan Müslüman Ligi-Navaz Partisinin adayı Hamza Şerif, 341 sandalyeli eyalet meclisinde oyların 197'sini alarak Pencap Başbakanı oldu. Pencap meclisinde 186 ve üzerinde oy alan aday başbakanlık ipini göğüslüyor.

Oylama, eski Başbakan İmran Han'ın Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) ve Pakistan Müslüman Ligi-Kaidi Azam Grubu (PML-Q) tarafından boykot edildi.

Milletvekilleri arasında arbede

Basına yansıyan görüntülerde oylama öncesi PTI milletvekillerinin, Pencap Meclis Başkan Yardımcısı Dost Muhammed Mazari'ye saldırdığı ve darbettiği görüldü.

Bunun üzerine meclisteki milletvekilleri arasında tekmeli ve yumruklu kavga çıktı.

Kavganın büyümesi üzerine meclise giren polis, olayı kontrol altına alırken, PTI mensubu 4 milletvekilini de gözaltına aldı. Olayda çok sayıda milletvekili yaralandı.

PTI'dan Pencap eyaleti eski Başbakanı Osman Buzdar, eyalet meclisinde kendisine karşı güvensizlik oylaması önergesi verilmesi üzerine 28 Mart'ta istifa etmişti.

Pakistan Ulusal Meclisi yeni başkanını seçti

Öte yandan Pencap'ta yeni başbakan seçilirken, Pakistan Ulusal Meclisi'nde de Meclis Başkanı seçimi yapıldı.

Eski Pakistan Başbakanı ve Pakistan Halk Partisi (PPP) mensubu Raca Pervaiz Eşref, Meclis Başkanı seçildi.

Eski Başbakan İmran Han'a karşı güven oylamasının gerçekleştirilmesinden birkaç dakika önce eski Ulusal Meclis Başkanı Asad Kayser 9 Nisan'da istifa etmişti.

İmran Han hükûmeti düşmüştü

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, Mecliste 11 Nisan'da düzenlenen seçimde 174 oy ile salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

Pakistan'da parlamentoda 10 Nisan'da yapılan güven oylaması sonucu 174 hayır oyu alan İmran Han hükumeti düşmüştü.

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