Pakistan'da bağımsızlığın 75. yılı için hazırlıklar devam ediyor
İslamabad
Pakistan'da 14 Ağustos 1947'de kazanılan bağımsızlığın 75. yılı kutlamaları için hazırlıklar sürüyor.
Ülke genelinde Muhammed Ali Cinnah tarafından 75 yıl önce ilan edilen bağımsızlığın yıl dönümünde, çeşitli etkinlikler için hazırlıklar yapılıyor.
Başkent İslamabad başta olmak üzere ülkenin çeşitli şehirlerinde devlet binaları, iş yerleri ve evler, Pakistan bayrakları ve renkli ışıklandırmalarla süslendi.
Haftalar öncesinden bayrak satışları için İslamabad'ın çeşitli noktalarına tezgahlar kurulurken, cadde ve sokaklar Pakistan bayrağının yeşil beyaz renkleriyle donatıldı.
Ülkenin 75. bağımsızlık yılı kutlamaları kapsamında, spor müsabakaları, kültürel faaliyetler, bağımsızlık sürecinin anlatılacağı seminerlerin düzenlenmesi ve konserlerin verilmesi planlanıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.