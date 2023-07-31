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Dünya

Pakistan'da 54 kişinin öldüğü terör saldırısını DEAŞ üstlendi

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde, koalisyon hükümeti ortaklarından İslam Uleması Cemiyeti (JUI-F) Partisinin kongresini hedef alan ve 54 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Muhammet Nazım Taşcı  | 31.07.2023 - Güncelleme : 31.07.2023
Pakistan'da 54 kişinin öldüğü terör saldırısını DEAŞ üstlendi Fotoğraf: Hussain Ali - AA

İslamabad

Terör örgütü DEAŞ, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, saldırıyı üstlendiğini açıkladı.

Hayber Pahtunhva'nın Bajaur bölgesinde dün JUI-F mensuplarının düzenlediği kongreye yönelik intihar saldırısında, 54 kişi yaşamını yitirmiş, yaklaşık 200 kişi yaralanmıştı.

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