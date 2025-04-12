Pakistan'da 5 büyüklüğünde deprem
Pakistan'ın Pencap eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İstanbul
ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), sarsıntının TSİ 10.30 sularında kaydedildiğini duyurdu.
Merkez üssü Pencap'a bağlı Sanjwal bölgesinin 12 kilometre doğusu olan 5 büyüklüğündeki depremin 39,2 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.
Depremde can veya mal kaybı bildirilmedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.