Dolar
38.03
Euro
43.20
Altın
3,238.73
ETH/USDT
1,594.50
BTC/USDT
83,505.00
BIST 100
9,380.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Pakistan'da 5 büyüklüğünde deprem

Pakistan'ın Pencap eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu  | 12.04.2025 - Güncelleme : 12.04.2025
Pakistan'da 5 büyüklüğünde deprem

İstanbul

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), sarsıntının TSİ 10.30 sularında kaydedildiğini duyurdu.

Merkez üssü Pencap'a bağlı Sanjwal bölgesinin 12 kilometre doğusu olan 5 büyüklüğündeki depremin 39,2 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.

Depremde can veya mal kaybı bildirilmedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kadıköy'de bıçaklı saldırıda ölen Minguzzi'nin ailesini tehdit eden zanlı adliyede
Meteorolojiden zirai don uyarısı
Avcılar'da durakta bekleyen metrobüse başka bir metrobüs çarptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya Havalimanı yeni terminal binalarının açılışını yapacak
Antalya Diplomasi Forumu'nda "Balkanlar'da Müreffeh Bir Gelecek İçin Bölgesel Sahiplenme" paneli düzenlendi

Benzer haberler

Pakistan'da 5 büyüklüğünde deprem

Pakistan'da 5 büyüklüğünde deprem

Myanmar'daki depremlerde can kaybı 3 bin 689'a yükseldi

Denizli'de 3,9 büyüklüğünde deprem

DSÖ, Myanmar'da depremden etkilenenlerin büyük sağlık sorunlarıyla karşı karşıya olduğunu bildirdi

DSÖ, Myanmar'da depremden etkilenenlerin büyük sağlık sorunlarıyla karşı karşıya olduğunu bildirdi
Bursa'da sıvılaşma alanlarını tespit eden akademisyenler deprem risk haritasını çıkarıyor

Bursa'da sıvılaşma alanlarını tespit eden akademisyenler deprem risk haritasını çıkarıyor
Gümüşhane'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Gümüşhane'de 4,2 büyüklüğünde deprem
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet