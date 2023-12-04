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Dünya

Pakistan'da 5,5 büyüklüğünde deprem

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Muhammet Nazım Taşcı  | 04.12.2023 - Güncelleme : 04.12.2023
Pakistan'da 5,5 büyüklüğünde deprem

İslamabad

Pakistan Ulusal Sismik Gözetleme Merkezinde yer alan bilgiye göre, Belucistan eyaletinin 160 kilometre güneybatısında meydana gelen deprem yerin 60 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Yerel saatle 17.19'da gerçekleşen 5,5 büyüklüğündeki depremin can veya mal kaybına yol açıp açmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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