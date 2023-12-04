Pakistan'da 5,5 büyüklüğünde deprem
Pakistan'ın Belucistan eyaletinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İslamabad
Pakistan Ulusal Sismik Gözetleme Merkezinde yer alan bilgiye göre, Belucistan eyaletinin 160 kilometre güneybatısında meydana gelen deprem yerin 60 kilometre derinliğinde kaydedildi.
Yerel saatle 17.19'da gerçekleşen 5,5 büyüklüğündeki depremin can veya mal kaybına yol açıp açmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.