Pakistan'da 5,2 büyüklüğünde deprem
Pakistan'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
Ankara
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezine göre, Pakistan'ın kuzeyindeki Batagram şehrinin 11 kilometre batısında 5,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Yerel saatle 08.10'da meydana gelen depremin derinliğinin 30,7 kilometre olduğu belirtildi.
Depremde can kaybının olup olmadığı henüz bilinmiyor.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.