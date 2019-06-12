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Dünya

Pakistan'da 5,2 büyüklüğünde deprem

Pakistan'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Şermin Coşkun   | 12.06.2019
Pakistan'da 5,2 büyüklüğünde deprem

Ankara

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezine göre, Pakistan'ın kuzeyindeki Batagram şehrinin 11 kilometre batısında 5,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. 

Yerel saatle 08.10'da meydana gelen depremin derinliğinin 30,7 kilometre olduğu belirtildi.

Depremde can kaybının olup olmadığı henüz bilinmiyor.


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